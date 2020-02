Tunisia: Ghannouchi, la Palestina non è un bene all'asta

- Il presidente del parlamento tunisino, Rached Ghannouchi, è ritornato a parlare del piano di pace proposto dal presidente statunitense Donald Trump in Medio Oriente. In una dichiarazioni ai media tunisini, Ghannouchi (che è anche il leader del partito islamico Ennahda) ha ribadito che "la Palestina, con le sue connotazioni storiche, religiose e simboliche, non può essere trattata come merce in un'asta pubblica". (Tut)