Kenya: oggi funerali ex presidente Moi, presenti diversi capi di stato africani

- Si svolgono oggi a Nairobi i funerali dell’ex presidente keniota Daniel arap Moi, deceduto lil 4 febbraio scorso all’età di 95 anni. Alla cerimonia funebre, secondo quanto riferisce la stampa keniota, sono presenti il presidente ugandese Yoweri Museveni, il ruandese Paul Kagame, il sud sudanese Salva Kiir e l’etiope Sahle-Work Zewde, oltre al presidente keniota Uhuru Kenyatta. Sabato scorso la salma dell'ex presidente, al potere dal 1978 al 2002, è stata esposta in una sala del parlamento di Nairobi per l'ultimo giorno prima dei funerali di Stato, in programma domani allo stadio Nyayo della capitale. In occasione dei funerali di stato, le autorità hanno proclamato per oggi un giorno di festa nazionale, mentre nella giornata di domani Moi sarà sepolto nella sua casa natale di Kabarak, situata a 270 chilometri a nord-ovest di Nairobi. Successore di Jomo Kenyatta, padre dell’attuale presidente keniota, Moi si era dimesso nel 2002 dopo essere stato costituzionalmente escluso dalla corsa per un ulteriore mandato. Alla morte di Kenyatta, il 22 agosto 1978, Moi divenne presidente e prestò giuramento. Il 1 agosto 1982 un gruppo di ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica guidati da Hezekiah Ochuka tentarono un colpo di Stato facendo inizialmente soccombere le forze leali al presidente, tuttavia Moi colse l'opportunità per cacciare gli oppositori e consolidare il suo potere. Moi vinse poi le elezioni presidenziali nel 1992 e nel 1997, guastate entrambe da omicidi politici. Secondo i detrattori Moi è stato un sovrano autoritario, tuttavia i suoi alleati lo hanno considerato una garanzia per il mantenimento della stabilità nel paese. (Res)