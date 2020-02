Infrastrutture: Georgia, società Usa Trammo investirà 20 milioni di dollari nel porto di Batumi

- Archil Talakvadze, presidente del parlamento della Georgia, ha incontrato il direttore esecutivo e i membri del consiglio di amministrazione della compagnia statunitense Trammo a New York. Trammo, stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, investirà 20 milioni di dollari in Georgia e costruirà un nuovo terminal nel porto di Batumi, per sviluppare i collegamenti fra i mercati asiatico ed europeo. Secondo le informazioni fornite dal parlamento della Georgia, durante l'incontro Talakvadze ha parlato del contesto degli investimenti, della cooperazione strategica con gli Stati Uniti, degli standard di protezione dei diritti di proprietà e delle riforme attuate in Georgia. “L’amministratore delegato di Trammo, Edward Weiner, ha affermato che si è deciso di investire a causa della posizione geostrategica della Georgia, del contesto imprenditoriale attraente e della governance stabile del paese", si legge nel comunicato stampa pubblicato in seguito all’incontro. (Res)