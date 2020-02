Mauritania: partito opposizione Tewassoul invita il governo a dialogare

- Il consiglio della Shura del partito islamico Tewassoul, all'opposizione in Mauritania, ha invitato il governo di Nouakchott a organizzare un dialogo inclusivo su tutte le questioni nazionali e ad aprirsi a qualsiasi meccanismo in grado di consentirlo. Il partito di opposizione ritiene che gli incontri formali del governo con l'opposizione siano "una forma di cortesia" più che un'azione politica per riformare e correggere errori. In un comunicato stampa rilasciato dopo un incontro di ieri, il partito ha dichiarato di aspettarsi che il governo prenda misure concrete che possano superare l'eredità di un decennio in cui l'opposizione è stata esclusa e accusata di tradimento. (Res)