Algeria: Tebboune trasferisce parte delle sue prerogative di nomina al premier Djerad

- Un decreto del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ha definito le prerogative in termini di nomina che il capo dello Stato ha ceduto al primo ministro Abdelaziz Djerad. Il presidente Tebboune aveva annunciato, in una riunione del Consiglio dei ministri tenutasi pochi giorni fa, che “allo scopo di semplificare le procedure per le nomine presso gli alti uffici dello Stato e accelerare il trasferimento di alti funzionari pubblici, ha deciso di trasferire il potere di nominare determinati funzionari dello Stato al primo ministro, e questo nel contesto del rispetto delle disposizioni costituzionali in vigore". (Ala)