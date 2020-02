Roma: arrestato il re delle slot Salvatore Nicitra e altre 37 persone

- È stato disposto l’arresto di 38 persone, ritenute appartenenti, a diverso titolo, di un’associazione per delinquere che faceva capo a Salvatore Nicitra, uno degli ex boss della cosiddetta banda della Magliana. È il frutto di un'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Roma e che si è estesa dalla Capitale alle province di Viterbo, Terni, Padova, Lecce, fino ad arrivare in Spagna e in Austria. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della Procura di Roma, Direzione distrettuale antimafia. Dall'inchiesta è emerso che Nicitra, negli anni, ha monopolizzato l’area a nord della Capitale, assumendo il controllo, con modalità mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo, slot machine, videolottery, giochi e scommesse on line, imposte con carattere di esclusività alle attività commerciali di Roma e provincia.(Rer)