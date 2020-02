Filippine-Usa: crisi diplomatica, Manila terminerà accordo militare (2)

- Nella sua veste di capo della Polizia, Dela Rosa ha guidato la sanguinosa offensiva contro il narcotraffico voluta da Duterte dopo il 2016, e risultata nella morte di oltre 5mila persone, perlopiù piccoli spacciatori. Il presidente filippino ha reagito duramente alla decisione delle autorità statunitensi: “Se non rivedrete la decisione, per per prima cosa terminerò il Visiting Forces Agreement (Vfa)”, ha avvertito il presidente filippino, corredando alla minaccia una serie di improperi. L’accordo, sottoscritto da Manila e Washington nel 1998, costituisce la base legale tramite cui gli Stati Uniti hanno inviato migliaia di militari in territorio filippino per operazioni di addestramento e assistenza umanitaria. Il segretario della Difesa filippino, Delfin Lorenzana, non ha commentato le parole di Duterte. (segue) (Fim)