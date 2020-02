Filippine-Usa: crisi diplomatica, Manila terminerà accordo militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha annunciato di voler disertare il summit tra gli Stati Uniti e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in programma il prossimo marzo, adducendo “ragioni strategiche e geopolitiche”. L’annuncio giunge nel pieno della crisi diplomatica tra Washington e Manila, innescata dalla decisione del governo Usa di negare visti d’ingresso ad alcuni alleati politici di Duterte. Il presidente filippino ha dichiarato di voler “ridimensionare” le relazioni tra il suo paese e gli Stati Uniti. Il capo di Stato ha aggiunto di voler vietare ai membri del suo governo di visitare gli Usa: “A nessun membro del governo dovrebbe essere consentito di recarsi negli Stati Uniti, fatto salvo il segretario degli Affari esteri”, ha detto Duterte. “Non consentirò a nessun ministro di recarsi (negli Usa) in questo contesto”, ha aggiunto il presidente. Dalla sua elezione nel 2016, Duterte ha più volte minacciato di interrompere le relazioni diplomatiche con lo storico alleato statunitense, e di perseguire invece legami più stretti con la Cina, in risposta alle critiche di Washington nei confronti della sanguinosa campagna contro il narcotraffico intrapresa dal suo esecutivo. (segue) (Fim)