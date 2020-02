Filippine-Usa: crisi diplomatica, Manila terminerà accordo militare (5)

- Il Sud-est asiatico è sempre più diviso nella definizione delle relazioni con le due maggiori potenze globali, Stati Uniti e Cina. Il 73 per cento di 1.308 esperti regionali consultati da un think tank di Singapore, l’Iseas-Yusof Ishak Institute, nell’ambito del sondaggio “Stato del Sud-est asiatico 2020”, ritiene che la regione sia sempre più teatro della lotta di potere tra le due maggiori potenze mondiali, e che in tale contesto i singoli paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) – rischiano di divenire attori di prossimità per uno o l’altro dei contendenti. Nella precedente edizione del sondaggio, tale scenario era stato paventato dal 62 per cento degli esperti consultati, a riprova delle difficoltà sempre maggiori dell’Asean nel conseguire l’unità politica ed accelerare l’integrazione economica. Tra gli esperti consultati dal sondaggio, il 54 per cento ritiene che se necessario, l’Asean dovrebbe avvicinarsi agli Stati Uniti; il 46 per cento, invece, preferisce la Cina. (segue) (Fim)