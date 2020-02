Filippine-Usa: crisi diplomatica, Manila terminerà accordo militare (6)

- Se il dato viene scomposto per i singoli paesi dell’Associazione, però, emerge che in 7 paesi dell’Asean su 10 la maggior parte dei soggetti consultati caldeggia un allineamento alla Cina. Si tratta in particolare di Brunei (69 per cento), Cambogia (58 per cento), Indonesia (52 per cento), Laos (74 per cento), Malesia (61 per cento), Myanmar (62 per cento) e Thailandia (52 per cento). Gli Stati Uniti sono stati preferiti come partner strategico dagli esperti consultati dal sondaggio nelle Filippine e nel Vietnam (rispettivamente 83 e 86 per cento), e da Singapore (61 per cento). Le dispute marittime e territoriali che oppongono Vietnam e Filippine alla Cina paiono essere un fattore determinante negli orientamenti della sua opinione pubblica. Secondo Hoang Thi Ha, ricercatore del think tank di Singapore autore del sondaggio, “le diverse posizioni emerse dallo studio conducono chiaramente ad una considerazione: l’Asean deve fare tutto il possibile per evitare una scelta binaria tra Usa e Cina, e perché tale scelta non le venga nemmeno presentata”. (Fim)