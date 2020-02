Corea del Sud: coronavirus, Seul rafforza controlli in ingresso da Hong Kong e Macao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato il 9 febbraio l’invio di un terzo volo charter nella città centrale di Wuhan, epicentro dell’infezione causata dal nuovo ceppo di coronavirus, per evacuare circa un centinaio di cittadini sudcoreani e i loro familiari cinesi bloccati nella città, che è stata sottoposta a un blocco sanitario dalle autorità di Pechino. Seul ha già inviato due voli a Wuhan, evacuando circa 700 cittadini sudcoreani; nella città cinese e nelle aree circostanti restano però circa 200 tra cittadini sudcoreani e i loro familiari diretti cinesi, e i negoziati con il governo cinese per la loro evacuazione non sarebbero ancora giunti a buon fine. Il ministero della Salute, Park Neung-hoo, ha dichiarato che il terzo volo charter per Wuhan partirà “non appena le discussioni con le autorità cinesi verranno completate”. (segue) (Git)