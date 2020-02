Usa-Corea del Nord: Trump non è interessato a un summit prima delle elezioni presidenziali (4)

- Ri, colonnello in congedo dell’Esercito che in passato ha guidato anche l’agenzia responsabile delle relazioni inter-coreane, ha preso parte negli ultimi 15 anni a diversi colloqui militari tra le due Coree, ma non ha esperienza negoziale con gli Stati Uniti o altri paesi. In Corea del Sud è noto soprattutto per le dure dichiarazioni rivolte agli imprenditori sudcoreani che avevano visitato Pyongyang nel settembre 2018. La nomina di Ri a ministro degli Esteri pare costituire un ulteriore segnale della volontà del Nord di allontanarsi dalla via del dialogo sulla denuclearizzazione. (segue) (Was)