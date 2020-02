Cina: coronavirus, salito a 1.016 il bilancio delle vittime, 42.634 i casi di infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 1.016 il bilancio delle vittime del nuovo ceppo di coronavirus in Cina. Il numero totale delle infezioni aggiornato alla mezzanotte di ieri, 10 febbraio, è salito a 42.634. Solo nella giornata di ieri si sono registrati 108 nuovi decessi e 2.478 nuovi casi confermati di infezione segnalati nella Cina continentale. La provincia di Hubei ha riferito di 2.097 nuovi casi di nuova polmonite da coronavirus il 10 febbraio, con 103 nuovi decessi e 427 guarigioni. Il numero totale di infezioni nella provincia è aumentato a 31.728, con 974 soggetti deceduti e 2.222 pazienti ristabiliti. I media locali di Hong Kong hanno riferito che le autorità hanno evacuato tutti i residenti in un edificio residenziale a Cheung Hong a Tsing Yi nella giornata di ieri, dopo che una paziente infetta da coronavirus è stata identificata. Nel frattempo Hong Kong ha riportato sei nuovi casi di infezione da coronavirus, portando il numero totale a 42. L'Assemblea nazionale cinese ha decretato che l'epidemia di coronavirus costituisce un "evento di forza maggiore", e le società che non possono adempiere ai propri obblighi contrattuali a causa di tali circostanze verranno esonerate dalla responsabilità parziale o totale, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge. (segue) (Cip)