Cina: coronavirus, salito a 1.016 il bilancio delle vittime, 42.634 i casi di infezione (2)

- Hong Kong ha donato 1 miliardo di yuan (143,2 milioni di dollari) alla Cina continentale nell'ambito degli sforzi per aiutare a combattere il coronavirus, e ha anche acquistato forniture tra cui maschere, indumenti protettivi, occhiali protettivi e disinfettante per il personale medico in prima linea. A tutte le scuole della provincia dello Shaanxi, nella Cina nordoccidentale, è vietato aprire prima del 2 marzo, nel tentativo di contenere nuovi focolai di coronavirus. Il periodo di incubazione per il coronavirus potrebbe essere più lungo del previsto: un paziente nell'Henan, nella Cina centrale, non ha presentato sintomi per 17 giorni, e successivamente è stato diagnosticato come paziente infetto. (segue) (Cip)