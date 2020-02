Cina: coronavirus, salito a 1.016 il bilancio delle vittime, 42.634 i casi di infezione (3)

- Il periodo di incubazione per le persone infette da coronavirus potrebbe arrivare fino a 24 giorni, afferma un documento accademico pubblicato dall'esperto d malattie respiratorie Zhong Nanshan. In precedenza, si riteneva che il periodo di incubazione più lungo fosse di 14 giorni. Ieri, la Commissione sanitaria nazionale cinese ha dichiarato che il tasso di guarigione a livello nazionale ha raggiunto l'8,2 per cento. Secondo dati aggiornati a ieri, a 27 stranieri in Cina è stato diagnosticato il coronavirus che ha causato fra di essi due morti. Tre pazienti sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero, ha fatto sapere il ministero degli Esteri. (Cip)