Cina: ambasciata cinese a Parigi invita la Francia a non discriminare Huawei nel lancio del 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese a Parigi ha dichiarato di aver preso atto dei recenti rapporti dei media secondo cui la società tecnologica cinese Huawei potrebbe essere soggetta a restrizioni nel contesto dello sviluppo dell'infrastruttura 5G della Francia. L'ambasciata ha chiesto alle autorità locali di "trattare equamente tutte le società" tramite una nota pubblicata domenica. "Siamo profondamente scioccati e preoccupati. Il presidente Emmanuel Macron e altri alti funzionari francesi hanno ribadito ripetutamente che la Francia non avrebbe adottato misure discriminatorie nei confronti di un determinato paese o azienda, e non avrebbe escluso Huawei". Comprendiamo appieno le preoccupazioni di un paese sovrano per la sicurezza delle reti 5G. Ma devono essere basate su scienza e fatti e le misure adottate devono essere proporzionate, ha aggiunto il diplomatico. Rifiutando i timori di sicurezza legati a Huawei, l'ambasciata ha sottolineato che il gigante cinese delle telecomunicazioni offre "importanti vantaggi in termini di tecnologia, costi e mercato". (segue) (Cip)