Cina: ambasciata cinese a Parigi invita la Francia a non discriminare Huawei nel lancio del 5G (2)

- "L'apparecchiatura 5G di Huawei è completamente affidabile e non ha mai presentato alcun rischio tecnico o di sicurezza, né include alcuna backdoor", afferma la nota. Secondo i resoconti dei media francesi, i sistemi prodotti dalla società cinese potrebbero essere soggetti a restrizioni nelle principali città francesi, e il periodo di validità delle autorizzazioni concesse a Huawei potrebbe essere significativamente più breve di quello dei produttori di apparecchiature europei, come Nokia ed Ericsson. "Se, a causa di problemi di sicurezza, il governo francese intende davvero imporre vincoli agli operatori, dovrebbe stabilire criteri trasparenti e trattare allo stesso modo tutte le società", ha affermato l'ambasciata, secondo cui distinguere le società in base al loro paese di origine è "una discriminazione e una forma di protezionismo mascherato che va contro i principi di un'economia di mercato e del libero scambio". "La Cina non ha mai mostrato alla Francia la minima preoccupazione per la sicurezza nazionale. Speriamo che i nostri due paesi possano mantenere la fiducia reciproca e rafforzarla ulteriormente cooperando nel 5G", ha affermato l'ambasciata. (Cip)