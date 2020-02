Giappone-Cina: collegamenti interrotti in 13 aeroporti regionali

- I collegamenti regolari tra la Cina continentale e almeno 13 aeroporti regionali giapponesi verranno completamente interrotti in risposta all’epidemia del nuovo coronavirus originata in Cina. Lo hanno annunciato ieri gli operatori degli aeroporti, che servono prefetture giapponesi come quelle di Ibaraki, Kagoshima e Nagasaki. Già da sabato, gli aeroporti non disporranno più di collegamenti a grandi città cinesi come Shanghai. Il ministro dei Trasporti giapponese, Kazuyoshi Akaba, ha avvertito che “(le cancellazioni dei voli) iniziano già ad esercitare un impatto significativo sulle industrie locali del turismo”. Fonti ministeriali riferiscono che il blocco dei collegamenti con la Cina interesse anche gli aeroporti di Sendai, nella prefettura di Miyagi, Matsuyama, nella prefettura di Ehime, e Kitakyushu, a Fukuoka. Il numero totale dei voli dalla Cina al Giappone programmati entro sabato è crollato del 60 per cento a 680. (Git)