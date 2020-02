Thailandia: governo limiterà uso social media dopo sparatoria di massa

- Il governo della Thailandia si prepara ad imporre limiti all’utilizzo dei social media nel paese, dopo la sparatoria di massa ad opera di un militare verificatasi domenica, 9 febbraio. Il responsabile della strage, infatti, ha pubblicato messaggi e video su Facebook durante la sparatoria, costata la vita a 30 persone. Il governo del premier Prayuth Chan-ocha si riunirà questa settimana per discutere misure quali il congelamento degli account di soggetti sospetti e la limitazione dei resoconti dei media. Tali ipotesi hanno già suscitato preoccupazione in vista di una possibile restrizione della libertà di espressione, data la propensione già esibita dal governo pro-forze armate a controllare l’informazione. Il primo ministro thailandese ha definito “senza precedenti” la sparatoria di domenica, impegnandosi a fare tutto il possibile perché un evento simile non si ripeta. (segue) (Fim)