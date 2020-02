Thailandia: governo limiterà uso social media dopo sparatoria di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 30 morti e 58 feriti il bilancio dell'attacco fatto ieri dal militare Jakkrapanth Thomma in un centro commerciale della città della Thailandia nordorientale Nakhon Ratchasima (ex Khorat). Lo hanno riferito fonti mediche all'emittente locale "Pbs", aggiornando il bilancio confermato in precedenza dal primo ministro Prayut Chan-o-cha, che parlava di 27 morti (incluso l'aggressore) e 57 feriti. L'aggressore, che si era barricato al quarto piano del centro commerciale Terminal 21 con alcuni ostaggi, è stato a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza. Secondo quanto riferito dal premier, il militare 32enne - che era un tiratore scelto delle forze speciali thailandesi - avrebbe perso ogni cognizione di causa per alcune difficoltà riscontrate nelle operazioni di vendita di una casa. (segue) (Fim)