Thailandia: governo limiterà uso social media dopo sparatoria di massa (4)

- Secondo alcuni media locali il militare non si sarebbe in effetti mosso dal centro commerciale, da dove le forze di polizia hanno riferito che continuasse a sparare sulla strada, preoccupandosi al contempo di liberare gli ostaggi. Le telecamere di sorveglianza del centro commerciale lo hanno inoltre ripreso mentre cammina all'interno di Terminal 21, armato di un fucile automatico. Il governo thailandese ha già ottenuto da Facebook la cancellazione dell’account dell’uomo. Il ministro dell’Economia digitale, Buddhipongse Punnkanta, ha dichiarato che i cittadini non dovrebbero condividere post contenenti informazioni non verificate sui social media. Ieri un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato proprio sui social media di sferrare un attacco analogo a quello di domenica. (Fim)