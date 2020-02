Cina: Pechino invia aerei da combattimento sullo stretto di Taiwan (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando la sicurezza sanitaria globale, è anche un passo necessario per ottenere una risposta scientifica, razionale e ponderata basata su prove e per aiutare altri paesi a prendere scientificamente, ragionevolmente e in modo appropriato misure per prevenire l'epidemia, ha aggiunto Ghebreyesus. Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che la dichiarazione Pheic è una pratica standard dell'Oms. "Le attuali misure di prevenzione e controllo della Cina sono le più severe e molto efficaci. Siamo fiduciosi di poter contenere efficacemente l'epidemia e infine risolverla", ha affermato Wu. (Cip)