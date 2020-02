Governo: fonti palazzo Chigi, massima priorità a misure su disabilità

- Sul tema del lavoro, nei prossimi giorni, saranno avviati quattro tavoli di approfondimento, promossi dal ministro Catalfo con le forze politiche di maggioranza sui seguenti sottotemi: pensioni, salario minimo, equo compenso e rappresentanza sindacale, occupazione, formazione e ammortizzatori sociali, sicurezza sul lavoro. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. "All'esito di questi approfondimenti, verranno decise le misure da adottare con valutazione finale di priorità. Si è quindi fatta una riflessione su terzo settore, giovani e sport, disabilità e non autosufficienza. Anche su disabilità e non autosufficienza - si fa sapere - sarà avviato, nei prossimi giorni, un tavolo, promosso dal presidente Conte e dalla ministra Catalfo, per l'individuazione delle misure da adottare con la massima priorità".(Rer)