Usa: Trump presenta bilancio da 4,8 mila miliardi di dollari, Congresso pronto a bloccarlo (3)

- C’è poi il capitolo Nasa dove Trump prevede dun aumento delle spese del 12 per cento per il prossimo anno, nel tentativo di centrare l’obiettivo di mandare di nuovo l’uomo sulla luna per il 2024. Il bilancio del dipartimento che si occupa dei veterani di guerra crescerà del 13 per cento, mentre i fondi per la sicurezza interna dovrebbero vedere un rialzo del 3 per cento. (Was)