Usa: bilancio di Trump prevede 1,2 miliardi di dollari per rilanciare l'energia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio da 4.800 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2021 presentato ieri, 10 febbraio, dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevede di stanziare 1,2 miliardi di dollari per programmi di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia nucleare. Un notevole aumento rispetto agli 824 milioni di dollari previsti nel budget dell’anno scorso. Trump sostiene che questo aumento di fondi servirà per promuovere il rilancio del settore, sia a livello interno che all’estero, permettendo così alle tecnologie statunitensi di restare competitive. L’amministrazione Trump inoltre vuole aumentare la produzione di uranio negli Stati Uniti, sostenendo che si tratti di un tema legato alla sicurezza nazionale.(Was)