Brasile: sciopero contro chiusure fabbriche Petrobras, sindacati "18 mila adesioni" (3)

- "Nell'attuale contesto di mercato, la materia prima utilizzata in fabbrica, rifiuti di asfalto, è più costosa dei suoi prodotti finali, ammoniaca e urea", ha affermato la società in una nota. "La fabbrica rimarrà in letargo in condizioni che garantiscano la completa sicurezza operativa e ambientale, nonché l'integrità delle apparecchiature". La decisione di sospendere la produzione, ha sottolineato Petrobras, è in linea con il posizionamento strategico di abbandonare completamente il business dei fertilizzanti. (segue) (Brb)