Milano: centrosinistra propone Famedio per Borrelli, ma Consiglio rimanda votazione

- Il Consiglio comunale di Milano s’impantana nuovamente sull’onorificenza in memoria del magistrato Francesco Saverio Borrelli. Dopo che nella seduta dello scorso giovedì era caduto il numero legale sulla votazione della proposta del Movimento 5 Stelle di dedicare una via o una piazza all’ex capo della Procura di Milano, oggi il Consiglio ha deciso di rimandare nuovamente il voto della mozione, su cui il centrosinistra (firmatari il capogruppo Pd Filippo Barberis, il dem Angelo Turco e la capogruppo di Milano Progressista Anita Pirovano) ha presentato un emendamento con cui propone l’iscrizione di Borrelli al Famedio già nel 2020. L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, nella precedente seduta, aveva espresso parere contrario all’intitolazione della via, appellandosi alla norma comunale del 2017, presa con l’unanimità dei membri della commissione consiliare, che prevede che le intitolazioni avvengano a dieci anni dalla morte del personaggio illustre. Una posizione ribadita quale giorno dopo anche su Facebook e compresa anche dalla figlia del magistrato scomparso nel luglio scorso, Federica Borrelli, che sotto al post di Del Corno ha commentato: “Mio padre non era l'uomo delle deroghe, man che meno per se stesso. Ci ha insegnato il rigore, per tanto vediamo se nel 2029 le Istituzioni si ricorderanno del suo rigore e della sua dedidizione all'Istituzione che ha rappresentato. Ben venga il Famedio. Grazie”. (Rem)