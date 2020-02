Usa: sondaggio primarie Democratici, Sanders in testa seguito da Biden e Bloomberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta il senatore Bernie Sanders è in testa tra i candidati alle primarie democratiche per le presidenziali Usa 2020. Sanders guida la classifica del sondaggio svolto dalla Quinnipiac University, con il 25 per cento delle preferenze degli elettori democratici iscritti al partito e degli indipendenti vicini ai democratici. Il senatore del Vermont è seguito dall’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con il 17 per cento. Biden ha perso sette punti, mentre Sanders ha guadagnato quattro punti rispetto all’ultimo sondaggio nazionale fatto prima dei caucus dell’Iowa, lo scorso 3 febbraio. Al terzo posto c'è l’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, con il 15 per cento, mentre al quarto la senatrice Elizabeth Warren con il 14 per cento. I dati arrivano quando manca un giorno alle primarie del Partito democratico in New Hampshire.(Was)