Usa: dipartimento Giustizia fa causa a città e Stati che proteggono immigrati irregolari

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver fatto causa contro il New Jersey, la California e King County, nello stato di Washington, per non aver rispettato le politiche federali sull’immigrazione. Secondo il procuratore generale, Bill Barr, il suo dipartimento sta “rivedendo le pratiche, le politiche e le leggi di altre giurisdizioni in tutto il paese” per capire se sono in linea con le leggi che vietano di proteggere immigrati non autorizzati a stare negli Stati Uniti. Quella tra l’amministrazione Trump e le le cosiddette "città santuario", le città e gli Stati che proteggono dalla polizia federale gli immigrati senza permesso di soggiorno, è una lotta che va avanti da anni. “Città santuario” come New York e San Francisco si sono più volte rifiutate di consegnare al governo statunitense le liste dei residenti senza visto.(Was)