Kuwait: Champagne, truppe canadesi non torneranno in Iraq senza approvazione governo iracheno

- Le truppe canadesi sono pronte a tornare in Iraq per proseguire il lavoro di addestramento delle forze di sicurezza irachene, ma ciò non accadrà se non ci sarà il piano appoggio da parte del governo di Baghdad. Lo ha detto ieri, 10 febbraio, il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne. Il ministro si è recato in Kuwait con il primo ministro Justin Trudeau per una visita a sorpresa alle truppe canadesi, presso la base aerea Ali al Salem. Il Canada ha due operazioni in corso in Iraq, per un totale di circa 500 soldati, ma è stato costretto a sospenderle il 7 gennaio. Alcuni dei militari sono stati trasferiti nella base in Kuwait il mese scorso, quando le tensioni tra Usa e Iran sono aumentate a seguito dell'attacco mirato da parte di droni statunitensi che ha ucciso l'alto generale iraniano a Baghdad, Qasem Soleimani. (Res)