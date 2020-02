Francia-Italia: sottosegretario Di Stefano, integrazione su mercato vinicolo "necessaria e irreversibile"

- L'integrazione tra il mercato vinicolo francese e quello italiano è "necessaria e irreversibile". Lo ha detto il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, in occasione di una visita tra gli stand italiani presenti al salone vinicolo "Wine Paris" a Parigi. Di Stefano ha partecipato a un incontro organizzato dall'Associazione enotecari professionisti italiani (Aepi) con le omologhe associazioni francesi per la costituzione di una Federazione degli Enotecari Europei. "L'Italia è il secondo fornitore di vino della Francia dopo la Spagna" e "rappresenta quasi il 20 per cento delle importazioni francesi", ha spiegato il sottosegretario. (segue) (Res)