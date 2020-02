Brasile: sciopero contro chiusure fabbriche Petrobras, sindacati "18 mila adesioni" (5)

- L'intenzione di vendere e la scelta di chiudere rientrano nella strategia di ottimizzazione del portafoglio aziendale che prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde, già iniziata dal governo di Jair Bolsonaro. Petrobras prevede la dismissione di numerose società collegate alla compagnia statale, attraverso la quale Petrobras punta a raccogliere 21 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società il occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. (segue) (Brb)