Coronavirus: Di Maio, pronti ad aiutare Cina per affrontare emergenza

- L'Italia è pronta a fornire il proprio aiuto al popolo e al governo cinese per affrontare l'emergenza del coronavirus: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando alla stampa italiana a Belgrado, dove si è recato oggi in visita ufficiale. "L'Italia, come detto anche stamattina nel vertice di governo sul coronavirus, non sta pensando solo a se stessa. Noi abbiamo subito inviato aiuti umanitari al governo cinese per affrontare questa emergenza, siamo a disposizione con il know-how delle nostre strutture mediche, dei nostri medici e della nostra comunità scientifica", ha dichiarato Di Maio. "Come Europa - ha proseguito - dobbiamo essere vicini alla Cina e al governo cinese. Loro sono impegnati nello sforzo di bloccare un'epidemia che, da quello che vedo dai dati e dalle notizie di oggi, ha già superato l'emergenza Sars, e dobbiamo dare loro la massima disponibilità, sia dal punto di vista delle conoscenze della nostra comunità scientifica, sia dal punto di vista degli aiuti che possiamo fornire a quel paese. La parola d'ordine è: vicinanza al popolo e al governo cinese". (segue) (Seb)