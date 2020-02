Coronavirus: Di Maio, pronti ad aiutare Cina per affrontare emergenza (2)

- Il governo italiano "sta creando le condizioni di sicurezza per salvaguardare il più possibile gli italiani, ma non saremo sordi alle richieste d'aiuto e alla cooperazione nei confronti di un paese che in questo momento è in estrema difficoltà. Ovviamente, se ci saranno altri problemi legati ad italiani che si trovano in Cina, dovrebbero essere in questo momento circa 5 mila, il corpo diplomatico è in prima linea nel dare una mano a queste persone, e con le nostre strutture militari siamo pronti, come vedete, in casi di emergenza ad intervenire", ha detto Di Maio. (Seb)