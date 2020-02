Educazione: Consiglio comunale approva odg contro delibera regionale su asili nido

- Il Consiglio comunale di Milano blocca la delibera di giunta regionale sugli asili nido. L’Aula di Palazzo Marino, infatti, ha approvato un ordine del giorno della capogruppo di Milano Progressista, Anita Pirovano, del capogruppo Pd Filippo Barberis e del consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Sollazzo, con cui s’invitano “il sindaco e la giunta ad attivare ogni possibile azione istituzionale con Regione Lombardia, anche in seno ad Anci Lombardia, per sospendere o modificare la delibera e a sollecitare la Regione per la realizzazione del sistema integrato 0-6 anni previsto dalla normativa nazionale” e “laddove fosse presente nel testo definitivo il ricorso al lavoro volontario a non applicare tale previsione nel territorio di Milano”. “Con la Dgr Regione Lombardia derubrica i nidi da servizi educativi a unità socio assistenziali e così apre al volontariato e cambia il rapporto tra bambini ed educatori, rendendo più complicata l’organizzazione dei servizi e rischiando di metterne in difficoltà il funzionamento”, ha spiegato Pirovano. “Così - ha proseguito la capogruppo - dimostrano di non aver compreso che il nido è decisivo per l’avvio di un percorso scolastico positivo per i bambini, sia per quanto riguarda la prosecuzione di percorsi di studio di successo, sia per quanto riguarda l’inclusione sociale delle famiglie più fragili”. (segue) (Rem)