Difesa: Amazon vuole che Trump testimoni su contratto perso con il Pentagono

- Amazon vuole chiedere al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di deporre in un eventuale processo per stabilire se il Pentagono ha usato metodi trasparenti per assegnare un contratto da 10 miliardi di dollari a Microsoft, scartando la proposta avanzata dal colosso delle vendite online. Secondo la stampa statunitense, Amazon sostiene che Trump abbia “dimostrato ripetutamente l’intenzione di usare la sua posizione di presidente per interferire nelle funzioni del governo e portare avanti i suoi progetti personali”. Amazon fa riferimento un contratto da 10 miliardi di dollari attraverso il quale Microsoft fornirà tecnologia cloud al settore della difesa Usa. Il progetto - Joint Enterprise Defense Infrastructure (Jedi) - ha una durata di dieci anni e il Pentagono, lo scorso 25 ottobre, aveva scelto Microsoft e non Amazon. Entrambi i colossi sono i principali fornitori di server e tecnologie cloud degli Stati Uniti. A novembre la divisione di Amazon che si occupa di cloud, la Aws, aveva presentato un’istanza in un tribunale federale sostenendo che la gara d’appalto contenesse “evidenti carenze, errori e ovvi pregiudizi”. (Was)