Energia: rinnovato Cda di Sonatrach per raffineria di Augusta

- La compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha rinnovato il consiglio di amministrazione a capo della raffineria di Augusta, in Sicilia, con l'obiettivo di far avanzare l'impianto dopo uno stop per la manutenzione, effettuata nella primavera del 2019, volta a migliorare l’affidabilità e la sostenibilità ambientale. L'attuale amministratore delegato e presidente della raffineria, l'italiano Rosario Pistorio, manterrà la sua posizione nel nuovo cda mentre Saleh Bouaziz ricoprirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione, insieme a Ziad Laaj, Toubouba Atoush e Salima Abdoun. Il Consiglio di amministrazione visiterà la raffineria il prossimo marzo alla luce di alcune criticità emerse attorno al progetto. La visita doveva svolgersi in questi giorni ma i cambi di gestione di Sonatrach e la nomina di Toufik Hakar ad amministratore delegato di Sonatrach hanno rinviato la visita al prossimo mese. Alcune settimane fa, Sonatrach ha preso in prestito più di 250 milioni di dollari dalla società araba di investimenti petroliferi "Apicorp", per migliorare la situazione nella raffineria, ma questo indebitamento aumenterà il costo della raffineria a quasi un miliardo di dollari. (Ala)