Iraq: Pentagono, 109 soldati con trauma cranico dopo attacco iraniano a basi Usa

- I soldati statunitensi che hanno riportato dei trauma cranici dopo gli attacchi iraniani dell'8 gennaio scorso contro alcune basi Usa in Iraq sono circa 109. Lo ha riferito il Pentagono in una nota nella quale ha aggiornato il numero di feriti rispetto ai 64 segnalati all'inizio. Il dipartimento della Difesa in passato aveva affermato di aspettarsi un aumento degli individui con lesioni cerebrali traumatiche (Tbi), poiché i sintomi possono richiedere del tempo per manifestarsi. I lanci di missili effettuati dall'Iran nella notte dell'8 gennaio scorso contro basi della coalizione internazionale antiterrorismo in Iraq hanno rappresentato un'azione di rappresaglia dopo l'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani da parte di droni Usa. (Was)