Usa: Trump presenta bilancio da 4,8 mila miliardi di dollari, Congresso pronto a bloccarlo

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato un bilancio federale da 4.800 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2021 che però difficilmente passerà l’esame del Congresso. In particolare la Camera dei rappresentanti, controllata dal Partito democratico, dovrebbe chiedere sostanziali cambiamenti al budget del presidente Usa, scrive il quotidiano "Wall Street Journal". La proposta di Trump prevede tagli agli aiuti degli Stati Uniti all’estero e al denaro stanziato per le reti di sicurezza sociale. Al contrario, il piano pubblicato oggi, 10 febbraio, prevede un aumento dello 0,3 per cento dei fondi per la difesa, che arriveranno a 740,5 miliardi di dollari. Le spese non legate alla difesa saranno tagliate invece del 5 per cento a 590 miliardi di dollari. (segue) (Was)