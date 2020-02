Usa: Trump presenta bilancio da 4,8 mila miliardi di dollari, Congresso pronto a bloccarlo (2)

- Controllo dell'immigrazione e il muro al confine con il Messico sono altri due capitoli di spesa importanti. Trump ha chiesto 3,1 miliardi di dollari per aumentare di 60.000 unità il numero dei posti letto nei centri di detenzione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia che si occupa di controllo dei confini. E ancora il bilancio prevede di finanziare con 2 miliardi di dollari la costruzione del muro lungo il confine con il Messico, molto meno degli 8,6 miliardi che il Congresso gli aveva negato l’anno scorso. (segue) (Was)