Coronavirus: Canada, partito da Wuhan secondo volo con 185 canadesi a bordo

- Il secondo aereo per evacuare i cittadini canadesi bloccati nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell'epidemia del nuovo ceppo di coronavirus, è decollato dalla città di Wuhan con 185 persone a bordo. Lo ha riferito oggi, 10 febbraio, il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne. Si tratta del terzo volo per rimpatriare i cittadini canadesi e i loro familiari da Wuhan dopo i due aerei della scorsa settimana, uno noleggiato dal governo di Ottawa e uno gestito dagli Stati Uniti, con i quali sono stati fatti evacuare oltre 200 persone. In totale sono 373 i canadesi che avevano richiesto al Global Affairs Canada, il ministero degli Esteri canadese, aiuto per lasciare la Cina alle prese con l'epidemia di coronavirus.(Res)