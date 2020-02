Nato: Kosovo, presto operativa la nuova sede di “Radio K4” (2)

- La funzione originaria di questa emittente, di trasmettere alla popolazione messaggi sulla pace e sulla sicurezza, non è venuta meno: secondo quanto spiega la direttrice, infatti, oltre alla musica ed alle notizie, ampio spazio trovano le campagne di sensibilizzazione attorno alle tematiche di maggiore rilevanza a livello sociale. Al momento, evidenzia Shala, vengono trasmessi una serie di messaggi legati all’esigenza di non sprecare acqua, “un problema molto grande in Kosovo, dove in molte aree rurali gli abitanti possono usufruire delle forniture idriche solamente in alcune fasce orarie”. Altre tematiche molto attuali sono quelle relative al contrasto della violenza contro le donne e dell’inquinamento ambientale, ai danni dall’utilizzo delle droghe, ed alla coesistenza inter-etnica. Proprio su quest’ultima tematica “storica” per l’emittente, sottolinea Shala, è stato un grande successo quanto avvenuto in occasione del ventennale della fondazione della radio: due giovani cantanti, la kosovara albanese Klesta Qehaja e la serba kosovara Stefana Nikolcevic, hanno cantato insieme “La canzone per i giorni migliori”. (segue) (Pav)