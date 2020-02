Giustizia: Toninelli (M5s), se Renzi farà cadere governo prescrizione rimarrà com'è

- Renzi e Italia viva continuano con le loro forzature assurde, dimenticando che lo stop alla prescrizione è già legge e che questo governo con il ministro Bonafede sta lavorando per accorciare i tempi biblici dei nostri processi, vero problema della giustizia italiana. Lo afferma in una nota Danilo Toninelli, senatore M5s. "Se Renzi farà cadere il governo - dice Toninelli - come continua a minacciare praticamente ogni giorno, non farà tornare la prescrizione com'era prima. In compenso rallenterà soltanto la riforma della giustizia che i cittadini aspettano da anni. Con le provocazioni non si va da nessuna parte e non si abrogano le leggi. Qui serve gente che lavora, non che minaccia", conclude Toninelli.(Com)