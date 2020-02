Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Assemblea Capitolina.Palazzo Senatorio (ore 14)- L'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì e il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo intervengono all'evento "#BulliNo, le scuole contro il bullismo e cyberbullismo".Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman 1 (ore 10)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all’evento “Dtc Lazio: dalla valorizzazione allo sviluppo. Risultati e nuove opportunità per i Beni Culturali” nel corso del quale verranno presentati i vincitori di un primo bando e saranno illustrati i nuovi avvisi in arrivo per quanto riguarda il Distretto Tecnologico della Cultura del Lazio. Interverranno anche Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova e Maria Sabrina Sarto, pro-rettore alle Infrastrutture e Strumenti per la Ricerca di Eccellenza Università di Roma La Sapienza e Coordinatore del Centro di Eccellenza del Dtc del Lazio.Lazio Innova, via Marco Aurelio 26 (ore 10,45) (segue)(Rer)