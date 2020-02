Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs finalizzata alla tutela dei minori e dei soggetti con patologie oncologiche ricoverati e in cura presso il Gemelli. Interverranno: Gabriella Di Michele, direttore generale Inps, Marco Elefanti, direttore generale Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Pasquale Tridico, presidente Inps, Giovanni Raimondi, presidente Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs . È prevista la partecipazione del ministro della Salute Roberto Speranza e del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo.Palazzo Wedekind , piazza Colonna 366 (ore 11)- Presentazione del libro di Maurizio Ascione dal titolo "Questa capacità di sorridere e piangere", che affronta il tema del diritto al lavoro e alla salute dei lavoratori. Oltre all'autore, prenderanno parte all'evento: il presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick; il segretario nazionale dell'Ugl, Paolo Capone; il giuslavorista e vicepresidente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti Gabriele Fava. Modera il giornalista Andrea Pancani.MoMeC, Montecitorio Meeting Centre, via della Colonna Antonina 52 (ore 18)(Rer)