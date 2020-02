Educazione: Consiglio comunale approva odg contro delibera regionale su asili nido (2)

- Una posizione espressa con forza nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale senza voti contrari: “Regione Lombardia - si legge nel testo - attraverso una delibera di giunta sta mettendo a rischio il sistema degli asili nido. “La Dgr - prosegue l’odg - rischia di avere pesanti ricadute sul sistema dei servizi educativi del Comune di Milano in termini di qualità dei servizi a disposizione dei bambini e delle famiglie, di prosecuzione della medesima qualità pedagogica, di facoltà organizzativa come ente gestore, in via diretta e indiretta e di tutela contrattuale degli educatori”. Il voto favorevole dell’Aula ha soddisfatto Pirovano e Sollazzo, che hanno congiuntamente dichiarato a margine del voto: “Siamo molto contenti che senza nessun voto contrario il Consiglio abbia approvato l’ordine del giorno che si oppone alla Dgr che compromette i nidi della Regione e quindi anche della città e che per quanto riguarda il Comune di Milano, anche laddove Regione Lombardia dovesse insistere sul provvedimento, i volontari non entreranno. Finalmente in Aula tra una via e una targa, siamo tornati a occuparci di un tema che riguarda migliaia di bambini e famiglie e il futuro della città”. (Rem)