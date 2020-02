Coronavirus: Di Maio, blocco voli Cina deciso su base indicazioni comunità scientifica

- Il governo italiano ha deciso di bloccare i voli da e per la Cina sulla base delle indicazioni fornite del ministero della Salute, che non ha agito per orientamento politico ma sulla base dei pareri di tecnici, scienziati e della comunità scientifica sui rischi da evitare: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una conversazione con la stampa italiana a Belgrado, dove ha effettuato oggi una visita ufficiale. "Io credo che il tema del blocco dei voli sia una parte del dispositivo di sicurezza che noi abbiamo creato, perché grazie allo stato d'emergenza abbiamo installato dei termo scanner nei principali aeroporti in modo tale da monitorare anche i passeggeri che con voli diretti arrivavano in Italia, e allo stesso tempo, come ho detto ieri e continuo a dirlo, nessuno dei nostri connazionali in Cina deve essere lasciato indietro e non sarà lasciato indietro", ha detto Di Maio. (Seb)