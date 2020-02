Usa: stato di New York fa causa a Trump dopo sospensione programmi “Trusted Traveller”

- Lo Stato di New York ha fatto causa al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per avere deciso di vietare ai suoi residenti di richiedere o rinnovare i programmi "Trusted Traveller", che includono il "Global Entry", una procedura che permette di velocizzare i controlli di sicurezza negli aeroporti. Secondo quanto dichiarato dal governatore di New York, Andrew Cuomo, l’amministrazione Trump avrebbe preso questa decisione per punire le politiche sull’immigrazione adottate dallo Stato. Sia la città che lo Stato di New York, entrambi controllati dai Democratici, sono stati più volte accusati da Trump di avere protetto gli immigrati senza permesso di soggiorno. Diverse volte New York, insieme a altre città e Stati degli Stati Uniti, si è infatti rifiutata di consegnare all’amministrazione Trump le liste dei cittadini non in regola con i documenti. Per Cuomo la decisione di punire New York servirebbe proprio a fare pressioni e a far sì che la città e lo Stato si allineino con le politiche sull’immigrazione della Casa Bianca. (Was)