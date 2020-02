Usa: sondaggio, testa a testa tra Sanders e Buttigieg in primarie New Hampshire

- A un giorno dal voto delle primarie del Partito democratico nello Stato Usa del New Hampshire, Bernie Sanders e Pete Buttigieg sono testa a testa nei sondaggi, con un leggero vantaggio del senatore indipendente del Vermont. E' quanto emerge dalle ultime analisi delle intenzioni di voto condotte dal "Boston Globe", insieme alla Suffolk University. Al terzo posto, all’interno di un panorama molto affollato, c’è una donna, Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota. La senatrice Elizabeth Warren invece non è riuscita ad entrare nei primi tre posti, anche se, nel corso di un’intervista, ha sostenuto che ha sempre vinto “le sfide impossibili da vincere”. I candidati attivi sono undici anche se al voto di domani se ne presenteranno solo otto. La nuova tornata arriva dopo le difficoltà nel conteggio in Iowa, dove Buttigieg sarebbe in vantaggio su Sanders seppur di poco, 14 delegati contro 12. Entrambi i candidati hanno chiesto al Partito democratico dell'Iowa un riconteggio. (Was)