Kosovo-Serbia: rappresentante Usa, Pristina rinunci ai dazi senza attuare principio reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo deve rinunciare ai dazi del 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia senza attuare nel frattempo il principio di reciprocità. Lo ha dichiarato Dick Dustin, portavoce dell'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Kosovo e Serbia, Richard Grenell. In una dichiarazione rilasciata all'emittente statunitense "Radio Free Europe", Dick Dustin ha precisato che "Pristina deve abolire i dazi, non sospenderli. L'ambasciatore Grenell, non sostiene l'idea del principio di reciprocità". Sia durante la campagna elettorale, che nelle sue prime dichiarazioni da premier in carica, Kurti ha ribadito la sua posizione a sostituire i dazi con il principio di reciprocità. "Questo principio costituisce un approccio onesto e corretto, non è un atto di vendetta contro la Serbia", ha sottolineato Kurti spiegando che sulla questione, il suo governo intende agire "il prima possibile", senza però poter indicare una data. (segue) (Kop)